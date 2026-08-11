Власти Подмосковья рассказали, когда завершится сезон борьбы с борщевиком Глава Минсельхоза Подмосковья Мосин: борьба с борщевиком закончится с августом

Москва11 авг Вести.Сезон борьбы с борщевиком Сосновского в Московской области закончится в конце августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Виталия Мосина.

Каждый год мы проводим масштабную работу по борьбе с борщевиком Сосновского. В этом сезоне уже полностью завершили первый этап обработки, сейчас продолжается второй - на сегодняшний день выполнено около 78% от запланированного объема. До конца августа все работы будут завершены рассказал он

Мосин уточнил, что большая часть обращений связана с борщевиком, произрастающем на частных территориях. Поэтому с 2026 года в Подмосковье действует механизм, по которому муниципалитет может обработать зараженный участок самостоятельно, взыскав позже с собственника понесенные расходы.