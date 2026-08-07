Конкурентоспособная продукция: в Подмосковье активно поддерживают фермеров Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о поддержке фермеров и селекционеров

Москва7 авг Вести.Губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил плоды первого урожая в регионе на агропромышленной выставке "День поля". В интервью ИС "Вести" он рассказал о поддержке фермеров и селекционеров.

Агропромышленная выставка "День поля Московской области" прошла в деревне Бунятино Дмитровского округа. Селекционеры показали результаты своего труда – они выводят семена, которые заменят импортные. Новых российских сортов картофеля на выставке в два раза больше европейских.

Рынку нужен картофель, чтобы был красивый, вкусный. За прошлый год создали 16 сортов рассказал исполнительный директор агропредприятия Александр Кузнецов

Работу и селекционеров, и фермеров поддерживает регион. Субсидии и гранты получают больше 100 хозяйств.

Мы не сокращаем поддержку гектарную ни на молоко, ни на культуры, корма, потому что заготавливать нужно, у нас существует льготный налог – сельхозналог… Чтобы продукция не дорожала, чтобы она была конкурентоспособна отметил Андрей Воробьев

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут рассказала о мощном импульсе развития отрасли в России. Она заявила, что перед аграрным сектором стоит амбициозная задача – к 2030 году Россия должна на три четверти перейти на собственные семена.