Многодетные семьи, получившие участок, могут ожидать помощи в его подготовке Депутат Чаплин: получившим участок многодетным семьям помогут его подготовить

Москва16 ноя Вести.Многодетные семьи, бесплатно получившие участок для строительства дома, вправе рассчитывать на оказание помощи в его подготовке со стороны региональных и муниципальных властей, указал в беседе с RT первый зампредседателя комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин.

Он сослался на постановление Конституционного суда России от 2 апреля 2026 года №20, согласно тексту которого создание необходимой коммунальной и транспортной инфраструктуры входит в общую задачу двух уровней публичной власти. Чаплин пояснил, что муниципальные власти организуют работы в рамках своих полномочий, а регион участвует в их проведении и софинансировании.

Эта обязанность действует на этапе подготовки земли и сохраняется после ее передачи семье. Поэтому уже оформленный в собственность участок также входит в сферу действия позиции Конституционного суда сказал депутат

Чаплин также отметил, что к моменту предоставления земельного участка к нему должен быть обеспечен подъезд, вариант которого, как и состав коммунальной инфраструктуры, определяются исходя из территории, регионального регулирования и потребностей строительства. Подготовка участка подразумевает в том числе и очистку от зеленых насаждений.

Постановление КС дает семьям право ставить вопрос о подъезде, необходимых коммуникациях и очистке территории, обращаясь к обязанности двух уровней власти совместно подготовить условия для начала строительства, заключил парламентарий.