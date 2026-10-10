Москва10 октВести.Семьи с тремя и более детьми могут получить бесплатный земельный участок. Об этом в беседе с RT напомнил председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Как уточнил парламентарий, воспользоваться соответствующей льготой можно один раз.
Условия определяет регион, среди них могут быть срок проживания и нуждаемость в жильесказал Гаврилов
В отдельных регионах при определении статуса многодетной семьи также учитывают студентов-очников до 23 лет, отметил депутат. Он напомнил, что право на землю и сохранение очереди зависят от регионального закона.
Гаврилов добавил, что право на участок может иметь один родитель. При этом, обратил внимание депутат, после развода при рассмотрении заявления учитывается, с кем именно живут дети.