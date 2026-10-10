Россиянам объяснили, как многодетной семье получить земельный участок Депутат Гаврилов напомнил, что многодетные могут получить бесплатную землю

Москва10 окт Вести.Семьи с тремя и более детьми могут получить бесплатный земельный участок. Об этом в беседе с RT напомнил председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Как уточнил парламентарий, воспользоваться соответствующей льготой можно один раз.

Условия определяет регион, среди них могут быть срок проживания и нуждаемость в жилье сказал Гаврилов



В отдельных регионах при определении статуса многодетной семьи также учитывают студентов-очников до 23 лет, отметил депутат. Он напомнил, что право на землю и сохранение очереди зависят от регионального закона.

Гаврилов добавил, что право на участок может иметь один родитель. При этом, обратил внимание депутат, после развода при рассмотрении заявления учитывается, с кем именно живут дети.