Депутат Госдумы рассказал, кто может получить бесплатный земельный участок Депутат Аксененко: бесплатный участок могут получить многодетные и Герои России

Москва13 окт Вести.Бесплатный земельный участок в настоящее время могут получить многодетные семьи, матери-героини, Герои Советского Союза, Герои Труда России и полные кавалеры ордена Славы, сообщил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Александр Аксененко. При этом парламентарий подчеркнул, что единого списка условий получения земельного надела в стране не существует.

Наиболее массовая категория - семьи с тремя и более детьми. <...> Но конкретные условия и порядок устанавливает каждый регион. В частности, субъект может предусмотреть требование о нуждаемости семьи в улучшении жилищных условий, а также предложить с согласия семьи другую меру поддержки вместо земли пояснил Аксененко

При этом, по словам депутата, отдельные федеральные гарантии на получение земельного участка предусмотрены для Героев России, Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, а также Героев Труда России и ряда других заслуженных категорий.

Кроме того, регионы вправе устанавливать дополнительные категории льготников. Например, включить туда участников СВО и их родственников.