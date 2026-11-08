Москва8 нояВести.В России бесплатные путевки в санаторий для лечения вправе получить инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. Об этом сообщил РИА Новости депутат Государственной думы Амир Хамитов.
На федеральном уровне такое право имеют люди с инвалидностью, в том числе дети, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденных городов, а также граждане, пострадавшие от радиационного воздействия, и некоторые другие категорииуточнил парламентарий
Хамитов обратил внимание, что бесплатные путевки в санатории являются важной мерой социальной поддержки как на региональном уровне, так и федеральном, но при этом он выразил сожаление, что далеко не все знают, кто может на нее рассчитывать. Депутат добавил, что для получения такой льготы нужны медицинские показания.