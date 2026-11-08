В Госдуме уточнили, кто вправе получить бесплатные путевки в санаторий Хамитов: бесплатные путевки в санаторий могут получить инвалиды и ветераны

Москва8 ноя Вести.В России бесплатные путевки в санаторий для лечения вправе получить инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. Об этом сообщил РИА Новости депутат Государственной думы Амир Хамитов.

На федеральном уровне такое право имеют люди с инвалидностью, в том числе дети, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденных городов, а также граждане, пострадавшие от радиационного воздействия, и некоторые другие категории уточнил парламентарий

Хамитов обратил внимание, что бесплатные путевки в санатории являются важной мерой социальной поддержки как на региональном уровне, так и федеральном, но при этом он выразил сожаление, что далеко не все знают, кто может на нее рассчитывать. Депутат добавил, что для получения такой льготы нужны медицинские показания.