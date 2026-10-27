Россиянам напомнили о малоизвестных льготах для многодетных и пенсионеров Бессараб рассказала о федеральных и региональных льготах

Москва27 окт Вести.У пенсионеров, а также членов многодетных семей есть льготы, о которых многие из них могут не знать, к примеру освобождение от налога на часть имущества или бесплатное питание в школах. Об этом напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, которые передает Лента.ru, все российские пенсионеры имеют право на льготы по имущественному налогу. Это значит, что из налоговой базы вычитаются определенная часть имущества или даже целая квартира в зависимости от метража, а также шесть соток земельного участка.

Другие льготы необходимо смотреть в региональном законодательстве. Например, ряд субъектов предоставляет пенсионерам и членам многодетных семей льготный проезд или компенсацию за пользование городским и пригородным транспортом, снижение стоимости ЖКУ. Также, по словам Бессараб, в некоторых регионах граждане, достигшие 70 лет, освобождаются от взносов на капитальный ремонт.

Бесплатное предоставление земельного участка федерально гарантировано многодетным семьям, напомнила депутат. Она уточнила, что размеры такого участка зависят от решения региональных властей.

Также в некоторых субъектах предусмотрено бесплатное горячее питание школьников и студентов колледжей и техникумов из многодетных семей. Кроме того, ряд регионов обеспечивает детей из таких семей школьной и спортивной формами или предоставляет соответствующую выплату, дети получают бесплатные путевки.

Многодетные семьи, как напомнила Бессараб, имеют приоритет при зачислении в детсады и школы.

Почти во всех регионах России уже действуют бесплатные муниципальные парковки для многодетных семей. Парламентарий добавила, что в одном из регионов Крайнего Севера многодетным по национальным праздникам предоставляют продукты питания.