Россиянам могут расширить доступ к бесплатной медпомощи в 2027 году Говырин: тяжелобольным пациентам могут расширить доступ к бесплатному лечению

Москва1 ноя Вести.Доступ к бесплатному лечению могут расширить для пациентов с онкологическими, эндокринными и почечными заболеваниями, а также с тяжелыми травмами и ортопедическими нарушениями. Об этом заявил NEWS.RU зампред Комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

Парламентарий подчеркнул, что данная мера включена в проект программы государственных гарантий на 2027-2029 годы.

По словам Говырина, в случае утверждения программы россиянам помимо перечня высокотехнологичной помощи станут доступны дополнительные методы. Направления на них можно будет получить по решению врачей.

Такая помощь будет доступна в клиниках, которые выполняют соответствующие вмешательства и участвуют в программе сказал он

Отдельные изменения коснутся и оплаты мединских услуг.

Для в детской онкологии планируют предусмотреть госпитализацию в дневной стационар федеральной клиники с проведением ПЭТ/КТ под седацией. Это актуально для детей, которым трудно сохранять неподвижность во время исследования. Специальная клинико-статистическая группа позволит медицинской организации предъявлять весь такой случай к оплате отметил Говырин

Кроме того, у россиян в рамках программы появится новая группа для эндоскопических диагностических исследований в дневном стационаре. У клиник появится возможность получать отдельное основание для оплаты таких обследований, при которых пациент несколько часов находится под наблюдением медперсонала, уточнил депутат.

Для ЭКО хотят разделить случаи с овариальной стимуляцией и без нее. Сейчас ЭКО уже входит в базовую программу ОМС. Новые коды позволят оплачивать разные протоколы с учетом фактического состава лечения. Выбирать вариант будут врачи по медицинским показаниям. Это изменение не отменяет установленный порядок направления на ЭКО объяснил он

По словам Говырина, работу страховых организаций будут оценивать по нескольким показателям: доле пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями на диспансерном наблюдении, охвату обследованиями репродуктивного здоровья и доле участников СВО, прошедших реабилитацию. Для граждан это может означать дополнительные приглашения на осмотры, напоминания о визитах и более активную помощь при отказах в бесплатном лечении, подытожил он.