Москва29 окт Вести.Минздрав России разработал проект программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам на 2027-2029 годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В документе предлагается закрепить необходимость обоснования и согласования с Минздравом РФ и ФФОМС изменения территориальных программ госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в части нормативов ее объема и финансовых затрат на единицу объема медпомощи.

Ведомство включило в проект 33 новых метода высокотехнологичной медпомощи, включая трансплантацию костного мозга, лечение врожденных пороков клапанов сердца, экзопротезирование нижних конечностей.

Минздрав также предлагает внести в программу отдельную углубленную диспансеризацию ветеранов боевых действий. Она будет включать в себя свыше 14 исследований и семь приемов врачей.

Наряду с этим проект предусматривает увеличение объемов медпомощи по профилю "онкология", а также при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Минздраву обеспечить доступность медпомощи при патологиях мужской репродуктивной системы в первичном звене здравоохранения. Соответствующее поручение было отдано по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики от 29 мая.