Москва24 сенВести.Правительство России планирует направить более 16 триллионов рублей на финансирование Фонда обязательного медицинского страхования в течение трех лет. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании кабмина.
Глава правительства отметил, что проект бюджета фонда предусматривает средства на оказание бесплатной первичной и скорой медицинской помощи, профилактику заболеваний и проведение диспансеризации.
Кроме того, финансирование будет направлено на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, а также на оплату труда врачей и других сотрудников системы здравоохранения.
Предусмотрели на эти цели в течение трех лет более 16 триллионов рублейсказал Мишустин
Премьер подчеркнул необходимость оперативного рассмотрения законодателями предложенных в документе решений. По словам Мишустина, при подготовке законопроекта учитывался подход к обеспечению доступности современной медицинской помощи во всех регионах России, о котором ранее говорил президент РФ Владимир Путин.
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