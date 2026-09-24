Мишустин: на финансирование фонда ОМС направят более 16 трлн рублей

Мишустин раскрыл, сколько средств предусмотрено бюджету Фонда ОМС Мишустин: на финансирование фонда ОМС направят более 16 трлн рублей

Москва24 сен Вести.Правительство России планирует направить более 16 триллионов рублей на финансирование Фонда обязательного медицинского страхования в течение трех лет. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании кабмина.

Глава правительства отметил, что проект бюджета фонда предусматривает средства на оказание бесплатной первичной и скорой медицинской помощи, профилактику заболеваний и проведение диспансеризации.

Кроме того, финансирование будет направлено на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, а также на оплату труда врачей и других сотрудников системы здравоохранения.

Предусмотрели на эти цели в течение трех лет более 16 триллионов рублей сказал Мишустин

Премьер подчеркнул необходимость оперативного рассмотрения законодателями предложенных в документе решений. По словам Мишустина, при подготовке законопроекта учитывался подход к обеспечению доступности современной медицинской помощи во всех регионах России, о котором ранее говорил президент РФ Владимир Путин.

Ранее гражданам рассказали, какие заболевания лечат по ОМС. В перечень входят более 20 разновидностей заболеваний.