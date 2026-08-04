Москва4 авгВести.Правительство РФ дополнительно выделило 3 млрд рублей на организацию отдыха детей участников специальной военной операции (СВО), а также детей из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию туризма.
Недавно выделили 3 млрд рублей, чтобы дети участников специальной военной операции, из многодетных семей и из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, провели каникулы у моря в детских оздоровительных организациях Краснодарского краясказал Мишустин
Премьер уточнил, что речь идет о 40 тысячах детей.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение партии "Единая Россия" о дополнительном финансировании детского отдыха.