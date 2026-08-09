Яровая назвала организацию детского отдыха одним из приоритетов работы Госдумы Яровая: организация детского отдыха – один из приоритетов работы Госдумы

Москва9 авг Вести.Вопросы детского отдыха являются одним из абсолютных приоритетов в работе Госдумы. Об этом ИС "Вести" рассказала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Она добавила, что приоритет детского отдыха обеспечивается через защиту интересов семьи.

В Государственной думе у нас один из абсолютных приоритетов - это вопросы детского отдыха. Все законодательство, которое в России сформировано фактически, это законы, большая часть из которых разрабатывались мною именно в понимании того, что сегодня приоритет детского отдыха должен быть обеспечен защитой интересов семьи, ребенка. И одно из самых важных направлений - это воспитательная работа рассказала Яровая

Ранее в Минпросвещения озвучили, сколько детей отдохнуло в лагерях в этом году.