Москва9 авгВести.Вопросы детского отдыха являются одним из абсолютных приоритетов в работе Госдумы. Об этом ИС "Вести" рассказала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.
Она добавила, что приоритет детского отдыха обеспечивается через защиту интересов семьи.
В Государственной думе у нас один из абсолютных приоритетов - это вопросы детского отдыха. Все законодательство, которое в России сформировано фактически, это законы, большая часть из которых разрабатывались мною именно в понимании того, что сегодня приоритет детского отдыха должен быть обеспечен защитой интересов семьи, ребенка. И одно из самых важных направлений - это воспитательная работарассказала Яровая
Ранее в Минпросвещения озвучили, сколько детей отдохнуло в лагерях в этом году.