Путин распорядился скорректировать поисковую выдачу по запросам об абортах

Путин поручил кабмину изменить работу поисковых систем при запросах об абортах Путин распорядился скорректировать поисковую выдачу по запросам об абортах

Москва26 окт Вести.Президент России Владимир Путин распорядился подготовить предложения, связанные с изменением алгоритма поисковой выдачи по запросам, касающимся абортов.

Соответствующий пункт есть в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики от 29 мая, опубликованном на сайте главы государства.

Правительству … представить предложения по обеспечению приоритетного индексирования поисковыми системами информационных ресурсов, предоставляющих социальную поддержку женщинам … при запросе ими информации об услугах по искусственному прерыванию беременности сказано в публикации

Президент также распорядился тиражировать успешные практики психологической и информационной поддержки беременных.

Отдельное внимание Путин уделил необходимости создания комфортных условий для пациенток в учреждениях родовспоможения.

Кроме того, глава государства поручил Минздраву обеспечить доступность первичной медпомощи при патологиях мужской репродуктивной системы.