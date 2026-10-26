Москва26 октВести.Президент России Владимир Путин распорядился подготовить предложения, связанные с изменением алгоритма поисковой выдачи по запросам, касающимся абортов.
Соответствующий пункт есть в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики от 29 мая, опубликованном на сайте главы государства.
Правительству … представить предложения по обеспечению приоритетного индексирования поисковыми системами информационных ресурсов, предоставляющих социальную поддержку женщинам … при запросе ими информации об услугах по искусственному прерыванию беременностисказано в публикации
Президент также распорядился тиражировать успешные практики психологической и информационной поддержки беременных.
Отдельное внимание Путин уделил необходимости создания комфортных условий для пациенток в учреждениях родовспоможения.
Кроме того, глава государства поручил Минздраву обеспечить доступность первичной медпомощи при патологиях мужской репродуктивной системы.