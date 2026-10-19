Москва19 октВести.Президент России Владимир Путин поздравил коллектив областного перинатального центра в Магадане с открытием, отметив, что улучшение демографической ситуации является одним из ведущих приоритетов развития страны.
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Охрана материнства и детства, поддержка рождаемости, улучшение демографической ситуации – одни из ведущих приоритетов развития нашей страныподчеркнул российский лидер
Он отметил, что начало работы перинатального центра на Дальнем Востоке в полной мере соответствует этим целям.
Ранее президент РФ заявил, что стране необходимо увеличивать численность населения, поскольку от этого зависит ее будущее.