Путин: улучшение демографической ситуации – один из приоритетов развития страны

Путин назвал улучшение демографии одним из главных приоритетов развития России Путин: улучшение демографической ситуации – один из приоритетов развития страны

Москва19 окт Вести.Президент России Владимир Путин поздравил коллектив областного перинатального центра в Магадане с открытием, отметив, что улучшение демографической ситуации является одним из ведущих приоритетов развития страны.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Охрана материнства и детства, поддержка рождаемости, улучшение демографической ситуации – одни из ведущих приоритетов развития нашей страны подчеркнул российский лидер

Он отметил, что начало работы перинатального центра на Дальнем Востоке в полной мере соответствует этим целям.

Ранее президент РФ заявил, что стране необходимо увеличивать численность населения, поскольку от этого зависит ее будущее.