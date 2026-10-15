Москва15 окт Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо увеличивать численность населения, поскольку от этого зависит ее будущее. Об этом он сказал во время выступления по видеосвязи на форуме-съезде "Деловой России".

В ходе мероприятия был представлен ряд инициатив, связанных с корпоративными мерами поддержки рождаемости.

Представителей бизнеса поблагодарить за то внимание, которое вы уделяете демографии – очень благородное, очень правильное дело. Мы должны увеличивать народонаселение России, от этого зависит будущее страны сказал президент

Глава государства также отметил, что смысл льгот и мер поддержки заключается в том, чтобы напрямую стимулировать демографический процесс, прежде всего рождение детей. Он напомнил, что об этом говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее стало известно, что количество многодетных семей в России выросло с 2,6 млн в 2024 году до 3,05 млн к сентябрю 2026 года, то есть на 16%.