Москва3 ноя Вести.Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по межнациональным отношениям пожелал семейного счастья директору ресурсного центра поддержки молодежных и добровольческих инициатив "Академия добра" Ахмеду Абдурахманову из Дагестана.

Абдурахманов рассказал, что во время работ по устранению последствий наводнений в Дагестане весной 2026 года познакомился со своей будущей женой. По его словам, история их молодой семьи началась с общего желания помогать людям.

Вам семейного счастья, разумеется ответил ему президент

В конце октября Владимир Путин поручил правительству России улучшить условия льготного кредитования многодетных семей в рамках программы "Семейная ипотека". Тогда же он поручил улучшить меры обеспечения семей с детьми в селах жильем.