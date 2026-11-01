Москва1 нояВести.Жители РФ могут рассчитывать на бесплатную стоматологическую помощь как в государственных, так и в частных клиниках, при условии что эти медицинские учреждения работают в системе ОМС. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
В регионе, где человек зарегистрирован, его обязаны принять и оказать помощь в любой государственной клинике. Но при этом медицинскую стоматологическую помощь по полису можно получить не только в госклиниках, но и в частных – если они работают в системе ОМСсказал Куринный
По его словам, в отношении частных клиник есть важный нюанс: даже если клиника работает в системе ОМС, по полису могут предоставляться не все услуги, а их ограниченный перечень. Куринный посоветовал перед записью на прием прояснить этот момент в страховой компании или в регистратуре медучреждения.
Ранее депутат Никита Чаплин рассказал, могут ли россияне получить медпомощь при отсутствии у них постоянной или временной регистрации.