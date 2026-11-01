Россиянам рассказали, можно ли лечить зубы по полису ОМС в частной клинике Эксперт Куринный: получить услуги стоматолога по ОМС можно и в частной клинике

Москва1 ноя Вести.Жители РФ могут рассчитывать на бесплатную стоматологическую помощь как в государственных, так и в частных клиниках, при условии что эти медицинские учреждения работают в системе ОМС. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

В регионе, где человек зарегистрирован, его обязаны принять и оказать помощь в любой государственной клинике. Но при этом медицинскую стоматологическую помощь по полису можно получить не только в госклиниках, но и в частных – если они работают в системе ОМС сказал Куринный

По его словам, в отношении частных клиник есть важный нюанс: даже если клиника работает в системе ОМС, по полису могут предоставляться не все услуги, а их ограниченный перечень. Куринный посоветовал перед записью на прием прояснить этот момент в страховой компании или в регистратуре медучреждения.

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