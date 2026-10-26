Москва26 окт Вести.Россияне могут получить медицинской помощь даже при отсутствии у них постоянной или временной регистрации, рассказал Russia Today первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин.

Если вы гражданин РФ, но по какой-то причине в определенный период вы живете без постоянной и временной регистрации, вы вправе обратиться к врачу отметил он

Депутат уточнил, что порядок обращения за медпомощью зависит от состояния пациента и наличия у него полиса ОМС. Так, экстренная помощь оказывается немедленно и бесплатно, для этого не нужно никаких документов. Нужно позвонить 112 или 103 и сообщить свое местонахождение.

С острой болью, не несущей угрозы жизни, можно обратиться в любое лечебное учреждение без прикрепления к нему, если у вас есть полис ОМС. Прикрепление же необходимо для регулярного лечения.