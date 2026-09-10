Москва10 сен Вести.Участники СВО, нуждающиеся в медицинской помощи, могут вне очереди получить консультацию врача-специалиста, телемедицинскую консультацию, а также вызвать выездную медбригаду. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, важно исключить бюрократические сложности. Система должна быть выстроена так, чтобы помощь ветеранам оказывалась незамедлительно.

Меньше всего в такой момент человеку нужен квест: выяснять, в какое окно обратиться, где получить направление и почему запись только через три недели. Именно поэтому медицинская помощь участникам СВО должна отличаться не только объемом гарантий отметила Лантратова

Омбудсмен подчеркнула, что в программе государственных гарантий для ветеранов боевых действий закреплен специальный порядок оказания медицинской и реабилитационной помощи. Например, первичная консультация врача-специалиста должна быть проведена в течение одного рабочего дня. А если состояние здоровья не позволяет доехать до клиники, к пациенту обязаны направить мобильную бригаду с оборудованием.

По словам Лантратовой, после ранения расстояние даже в несколько километров может казаться непреодолимым, а ожидание записи к врачу может означать потерянные недели восстановления. Главная задача - упростить и ускорить процедуру получения медицинской помощи для участников СВО.