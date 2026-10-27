Стало известно, за счет чего частные клиники увеличивают стоимость услуг "Ведомости": клиники повышают стоимость приема с помощью новых категорий врачей

Москва27 окт Вести.Частные медицинские сети вводят собственные категории врачей, что отражается на ценах за прием и условиях обслуживания по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом говорится в исследовании страхового брокера "Нобилис", основанном на опросе 15 крупнейших медицинских сетей России, которое есть в распоряжении "Ведомостей". Названия участвовавших в исследовании клиник не раскрываются.

Так, помимо официальной классификации Минздрава, клиники выделяют ведущих врачей, экспертов, заведующих отделениями и специалистов с учеными степенями. Как предупреждают страховщики, распространение такой практики может привести к дальнейшему удорожанию полисов ДМС.

Представители крупных сетей, включая "Медси", "Мать и дитя", Европейский медицинский центр и "СМ-клинику", от комментариев отказались.

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