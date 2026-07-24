Медуслуги в частных клиниках подорожали почти на 20% за год

Лечиться в частных клиниках стало дороже Медуслуги в частных клиниках подорожали почти на 20% за год

Москва24 июл Вести.Средняя стоимость первичной консультации узкопрофильного врача в частной клинике достигла 1658 рублей по итогам января–июня 2026 года. Это на 19% больше, чем за аналогичный период годом ранее, а темп роста более чем в четыре раза превышает общий уровень инфляции за первое полугодие, составивший 4,19%, пишут "Известия" со ссылкой на данные "Росстата".

Среди услуг, которые выросли в цене за последнее время – ультразвуковое исследование (+16%), физиотерапевтические процедуры (+15%) и общий анализ крови (+12%).

Рост цен подтверждается и данными фискального оператора "Платформа ОФД". По итогам первого полугодия, средний чек в частных медучреждениях стал дороже на 10%. В то же время количество оказанных услуг, наоборот, сократилось на 5%, хотя годом ранее этот показатель вырос на 8%.

Совладелец холдинга "Инвитро" Роман Мирончик отметил, что главным фактором роста цен является увеличение себестоимости медуслуг. Также немаловажным фактором является рост зарплатного фонда на фоне дефицита врачей и среднего медицинского персонала.

Также меняется финансовая модель работы частной медицины. На это указал топ-менеджер крупной фармацевтической компании, развивающей сеть медицинских центров. В разговоре с изданием он пояснил, что раньше клиники пытались компенсировать рост затрат за счет собственной прибыли. Теперь же они вынуждены закладывать дополнительные расходы в итоговую стоимость своих услуг.