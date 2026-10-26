В ЕР заявили, что не допустят подмены бесплатной медицины платными услугами "Единая Россия" не допустит подмены бесплатной медпомощи платными услугами

Москва26 окт Вести.Партия "Единая Россия" заявила о защите прав пациентов и недопущении подмены бесплатной медицинской помощи платными услугами, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая.

Особую тревогу вызывают случаи, когда пациентам предлагают заплатить за услуги, которые должны предоставляться бесплатно, или убеждают пройти дополнительные процедуры без достаточных оснований. Человек, особенно в ситуации болезни, доверяет врачу и часто не может самостоятельно разобраться во всех медицинских и юридических нюансах цитирует Болилую канал "Единой России" в MAX

По ее словам, пациент должен четко понимать, какая медицинская помощь гарантирована ему государством по полису ОМС, за какие процедуры предлагается заплатить и насколько это оправдано. Решение воспользоваться платными услугами может приниматься исключительно добровольно - давление на пациентов и введение их в заблуждение недопустимы.

Депутат отметила, что партия намерена добиваться быстрого рассмотрения жалоб граждан, защиты их прав и оперативного устранения выявленных нарушений. Качественная медицина является ключевым разделом Народной программы партии, а забота о здоровье не должна оборачиваться непосильными расходами.

По данным Национального рейтингового агентства, к концу 2026 года средние расходы россиян на платную медицину могут превысить 14 тысяч рублей на человека, что вдвое выше показателей 2020 года. На этом фоне участились случаи, когда граждан убеждают платить за услуги, доступные бесплатно по программе ОМС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Минздраву заняться мужским репродуктивным здоровьем.