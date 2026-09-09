Москва9 сен Вести."Единая Россия" (ЕР) выступает за расширение доступности лекарств для сограждан, заявила член Экспертного совета партии по подготовке Народной программы, Герой России Людмила Болилая. Текст заявления опубликован на официальном сайте ЕР.

Особое внимание нужно уделять жизненно необходимым препаратам для пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями. Если потребность в них подтверждена, нужно заранее исключить риски перебоев поставок, подчеркнула она.

Для тех, кто уже проходит курс, порядок получения медикаментов в такой ситуации должен быть понятным и гарантированным. Принцип здесь очевиден: административные процедуры не могут становиться препятствием для лечения. Если препарат необходим пациенту, задача системы здравоохранения - своевременно его предоставить. Это особенно важно в случаях, когда замена терапии невозможна без медицинских последствий заявила Болилая

Отдельным риском для пациентов она назвала исключение препаратов из госреестра при отсутствии доступных аналогов.

Такие решения нужно принимать с учетом реальной потребности людей, которые зависят от конкретной терапии подытожила она

Ранее Болилая предложила продумать систему выплат для наставников в медицинской сфере, а также порядок их назначения молодым сотрудникам. По ее мнению, это не только вопрос качества подготовки медработников, но и уважения к труду врачей, а следовательно - вопрос здоровья множества людей.