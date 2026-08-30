"Единая Россия" будет добиваться ужесточения наказания за нападения на врачей

ЕР будет добиваться ужесточения ответственности за нападения на медиков "Единая Россия" будет добиваться ужесточения наказания за нападения на врачей

Москва30 авг Вести.В "Единой России" намерены добиваться ужесточения ответственности за нападения на медицинских работников и усиления их правовой защиты. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, его слова приводит пресс-служба партии.

Он отметил, что только за 2025 год было зафиксировано более 1,5 тыс. нападений на сотрудников скорой помощи, однако часть подобных случаев остается незарегистрированной.

Медик, который приезжает спасать человека, не должен рисковать собственным здоровьем из-за агрессивного поведения пациента или окружающих. Вопрос требует системного решения подчеркнул Башанкаев

По словам депутата, вместе с ужесточением наказания нужно повысить требования к безопасности на рабочих местах медиков, в том числе сотрудников скорой помощи. Это относится к организации выездов, защите бригад. Нужно наладить четкое взаимодействие с правоохранительными органами при возникновении угрозы жизни и здоровью медиков.

Врач и фельдшер должны знать: государство защищает их так же последовательно, как они каждый день защищают здоровье и жизни миллионов россиян добавил Башанкаев

Ранее в Пятигорске несколько человек атаковали медработника, которая прибыла на вызов и оказывала медпомощь пациентке.