После нападения на фельдшера скорой в Пятигорске начата проверка

Полиция устанавливает обстоятельства нападения на фельдшера скорой в Пятигорске После нападения на фельдшера скорой в Пятигорске начата проверка

Москва12 июн Вести.Сотрудники правоохранительных органов начали проведение проверки по факту нападения на фельдшера скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Предварительно установлено, что накануне, 11 июня, в Пятигорске несколько человек атаковали медработника, которая прибыла на вызов и занималась пациенткой.

В процессе осмотра от присутствующих в доме последовала неадекватная реакция, развязался конфликт и девушка получила несколько ударов по телу и голове говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

Известно, что пострадавшей потребовалась госпитализация. Степень тяжести полученных ею травм будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Стражи порядка доставили в отдел полиции двух жильцов дома, принимавших участие в потасовке. Сейчас их опрашивают, выясняется причина конфликта. Также устанавливаются остальные участники событий.