По программе "Единой России" в РФ появятся более 3 тысяч поликлиник и ФАПов

Более 3 тысяч поликлиник и ФАПов построят в РФ по программе "Единой России" По программе "Единой России" в РФ появятся более 3 тысяч поликлиник и ФАПов

Москва10 сен Вести.Свыше трех тысяч поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) откроются в стране по народной программе "Единой России". Об этом сообщается на сайте партии.

По словам первого зампреда комитета ГД по охране здоровья Бадмы Башанкаева, в планах также увеличить втрое число женских консультаций. Кроме того, партия намерена обновить оборудование в 140 перинатальных центрах и более чем 500 детских поликлиниках.

По народной программе "Единой России" появятся более 3 тысяч поликлиник и ФАПов говорится в публикации

Башанкаев указал, что основным приоритетом для ЕР является поддержка медработников. Речь идет о развитии института общей практики, закреплении медиков в регионах и стабильном повышении их зарплат.

Люди хотят от медицины очень простых вещей: чтобы она была рядом. Чтобы к врачу можно было попасть тогда, когда он действительно нужен. Чтобы мама не везла больного ребенка за сотни километров. Чтобы пожилой человек не ждал нужного обследования месяцами добавил депутат

Место проживания не должно влиять на качество лечения, и этот принцип закладывается в народную программу партии, подытожил парламентарий.

Ранее член Экспертного совета ЕР по подготовке Народной программы, Герой России Людмила Болилая заявила, что партия выступает за расширение доступности лекарств для сограждан.