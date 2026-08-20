Порядка 200 машин скорой помощи получат российские регионы по инициативе ЕР Партия "Единая Россия" добилась обновления парка машин скорой помощи в регионах

Москва20 авг Вести.Российские регионы до конца года получат около 200 машин скорой помощи российского производства, деньги на которые выделены по инициативе партии "Единая Россия", говорится в сообщении на партийном сайте.

По инициативе партии правительство РФ выделило более миллиарда рублей на закупку автомобилей — до конца года регионы получат порядка 200 машин российского производства говорится в сообщении

Отмечается, что парк машин скорой помощи обновляют по Народной программе партии, которая реализуется с 2021 года, всего в регионы поступило свыше 13 тысяч новых спецавтомобилей.

Для субъектов это реальная возможность обновить автопарк без дополнительной нагрузки на региональные бюджеты отмечает партия

Член экспертного совета "Единой России" по подготовке Народной программы, Герой России Людмила Болилая указала, что обновление парка скорых является частью последовательной работы партии по развитию региональной медицины. По ее словам, особенно это важно для небольших городов и отдаленных территорий.

Партия добивается решений, которые дают конкретный результат на местах. Так формируется современная система здравоохранения, способная отвечать на самые сложные вызовы и обеспечивать людям необходимую поддержку в любой точке страны цитируются в сообщении слова Болилой

В середине августа было опубликовано распоряжение кабмина, согласно которому правительство России направит из резервного фонда порядка 1 миллиарда 29 миллионов рублей на закупку автомобилей скорой медицинской помощи.