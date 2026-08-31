Москва31 авг Вести.По разработанной партией "Единая Россия" программе в стране оснастят около 140 перинатальных центров, более 180 детских больниц и 500 детских поликлиник. Об этом заявила председатель Центрального совета сторонников ЕР, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко в ходе встречи с активом партии.

Парламентарий подчеркнула, что поддержка семей и создание условий для рождения детей – одни из главных приоритетов "Единой России".

В стране сегодня действует комплекс мер: семьям доступны единое пособие, материнский капитал и программа семейной ипотеки. В регионах развивается инфраструктура – от модернизации роддомов до создания общественных пространств сказала Занко

По ее словам, современное оборудование позволит улучшить качество помощи беременным женщинам и новорожденным. В рамках развития социальных программ планируется ввести ежегодную выплату для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей, а также дополнительные выплаты для одиноких родителей.

И мы предлагаем изменить график работы детских садиков, чтобы он был более гибким и удобным добавила депутат

Ранее в Госдуме рассказали, как родителям вернуть до 14,3 тыс. рублей за детские секции.