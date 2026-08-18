Москва18 авг Вести.Цифровизация транспорта должна быть направлена на повышение безопасности пассажиров, при этом собирать следует только действительно необходимые персональные данные и обеспечивать их надежную защиту. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Достаточно собирать только действительно необходимую информацию и обеспечить ее надежную защиту. Цифровизация транспорта должна повышать безопасность пассажиров, не превращая их персональные данные в бесконтрольный ресурс приводятся его слова в канале партии в мессенджере MAX

Боярский также считает, что при покупке билета информация о передаваемых данных должна быть размещена крупным и понятным шрифтом. Пассажиру необходимо ясно объяснять, какие именно сведения передаются, кому и с какой целью. Кроме того, сервисы бронирования не должны хранить данные у себя после того, как они переданы в профильные государственные системы.

Депутат подчеркнул, что для этого нужны четкие законодательные требования к срокам хранения и правилам обработки информации. Обмен данными должен помогать повышать безопасность перевозок и ускорять реакцию на чрезвычайные ситуации.

В сообщении также отмечается, что передаваться могут не только сведения о маршрутах и билетах, но и номера телефонов, адреса электронной почты, а также платежная информация. В партии считают, что при таком объеме данных особенно важно не допустить утечек и использования информации не по назначению.