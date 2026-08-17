Москва17 авгВести.Изменять порядок хранения и обработки данных пассажиров в России пока не планируется, Минтранс намерен лишь разрешить передачу Росстату обезличенной информации для мониторинга стоимости авиа и железнодорожных билетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
В Минтрансе сообщили, что данные из единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности используются министерством для построения статистической отчетности в обезличенном виде, без указания персональных данных граждан.
В материале сказано также, что подготовлен проект приказа, позволяющий обеспечить Росстат информацией о стоимости авиационных и ж/д билетов, чтобы рассчитывать индекс потребительских цен на данные виды услуг.
Новая редакция приказа не меняет действующий порядок хранения, обработки и удаления персональных данныхговорится в сообщении
11 августа СМИ сообщали, что в Минтрансе намерены получить доступ к врачебной тайне граждан и членов экипажей без их согласия при расследовании авиакатастроф и инцидентов.