Минтранс РФ опроверг сообщения об изменении в хранении данных пассажиров Минтранс РФ не будет изменять порядок хранения данных пассажиров

Москва17 авг Вести.Изменять порядок хранения и обработки данных пассажиров в России пока не планируется, Минтранс намерен лишь разрешить передачу Росстату обезличенной информации для мониторинга стоимости авиа и железнодорожных билетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Минтрансе сообщили, что данные из единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности используются министерством для построения статистической отчетности в обезличенном виде, без указания персональных данных граждан.

В материале сказано также, что подготовлен проект приказа, позволяющий обеспечить Росстат информацией о стоимости авиационных и ж/д билетов, чтобы рассчитывать индекс потребительских цен на данные виды услуг.

Новая редакция приказа не меняет действующий порядок хранения, обработки и удаления персональных данных говорится в сообщении

11 августа СМИ сообщали, что в Минтрансе намерены получить доступ к врачебной тайне граждан и членов экипажей без их согласия при расследовании авиакатастроф и инцидентов.