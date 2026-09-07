Минтранс намерен использовать MAX для посадки пассажиров на самолеты и поезда Никитин: Минтранс планирует использовать MAX для посадки пассажиров на самолеты

Москва7 сен Вести.Минтранс намерен использовать мессенджер MAX для посадки пассажиров на самолеты и поезда, заявил министр транспорта Андрей Никитин в интервью ТАСС.

Однако точной даты запуска проекта пока нет, пояснил министр.

Что касается мессенджера "Макс", то его планируем использовать для посадки пассажиров на эти виды транспорта по Max ID приводит ТАСС слова Никитина

Ранее стало известно, что водители получат возможность предъявлять инспекторам ГИБДД водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в виде QR-кода в мессенджере MAX. При этом электронные документы не заменят свои бумажные версии, а будут действовать наравне с ними.