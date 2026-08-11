Москва11 авг Вести.Авиавласти хотят получить доступ к врачебной тайне граждан и членов экипажей без их согласия при расследовании авиакатастроф и инцидентов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект, разработанный Минтрансом.

В публикации указывается, что на сегодняшний день в законодательстве есть перечень случаев, когда медицинская информация может быть передана без согласия пациента. Однако расследование авиационных происшествий в него не входит. По мнению ведомства, это может помешать проведению полноценного расследования.

Предлагаемые изменения наделяют комиссии правом запрашивать медицинские сведения об участниках событий, включая погибших, без получения отдельного согласия - в порядке, предусмотренном федеральным законодательством отмечает издание со ссылкой на Минтранс

В пресс-службе министерства отметили, что такая мера даст возможность специалистам комплексно и детально оценивать обстоятельства авиационного инцидента, в том числе психофизиологическое состояние членов экипажа и характер полученных пассажирами травм, что соответствует международным стандартам.

К тому же такое нововведение позволит совершенствовать эксплуатационные регламенты и учитывать полученную информацию при модернизации конструкций воздушных судов.

Ранее Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила о том, что число авиационных происшествий по всему миру в 2025 году снизилось на 13% в годовом исчислении. Уточняется, что среднее число авиакатастроф на каждый миллион вылетов в 2025 году опустилось с 2,6 до 2,2 инцидентов.