Таиланд начнет вскрывать багаж авиапассажиров без их разрешения с 16 октября

В Таиланде начнут вскрывать багаж авиапассажиров без их разрешения Таиланд начнет вскрывать багаж авиапассажиров без их разрешения с 16 октября

Москва11 авг Вести.Службы безопасности аэропортов Таиланда с 16 октября 2026 года смогут вскрывать зарегистрированный багаж пассажиров без их разрешения, если при досмотре возникнут обоснованные подозрения. Об этом сообщило управление гражданской авиации Таиланда (CAAT).

В ведомстве подчеркнули, что речь не идет о сплошных общих проверках багажа пассажиров. Вскрытие будет проводиться только в случаях, когда рентгеновское оборудование выявит подозрительные предметы, способные повлиять на безопасность полетов.

Управление гражданской авиации Таиланда настоящим разъясняет порядок применения постановления о необъявленной проверке зарегистрированного багажа, перевозимого на воздушных судах, которое вступит в силу с 16 октября 2026 года говорится в сообщении

Отмечается, что такая мера направлена на повышение безопасности перелетов в соответствии с международными стандартами и передовой практикой.

Проверки будут проходить в специально оборудованных помещениях с обязательной фотофиксацией всех этапов. После завершения процедуры пассажиров уведомят о том, что их багаж был вскрыт и досмотрен в соответствии с установленными правилами.

В CAAT в этой связи рекомендовали использовать замки стандарта TSA, которые сотрудники службы безопасности смогут открыть без повреждения багажа при необходимости.