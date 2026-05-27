Нарушителям карантина по Эболе в Таиланде будет грозить до года тюрьмы

Москва27 мая Вести.Власти Таиланда ужесточили санитарный контроль для путешественников, прибывающих из Демократической Республики Конго и Уганды или следующих через эти страны транзитом. Решение принято на фоне вспышки лихорадки Эбола, сообщает Bangkok Post.

Национальный комитет по инфекционным заболеваниям Таиланда одобрил новые меры в отношении въезжающих из ДР Конго и Уганды, которые тайские власти отнесли к зонам распространения особо опасного заболевания. Согласно обновленным правилам, прибывшие из этих стран больше не будут ограничиваться только медицинским наблюдением. Все въезжающие должны будут пройти карантин или изоляцию сроком не менее 21 дня - в зависимости от того, есть ли у них симптомы заболевания.

Я прошу всех путешественников правдиво сообщать историю своих поездок, чтобы меры по профилактике и контролю заболеваний могли быть реализованы эффективно сказал гендиректор департамента по контролю заболеваний Таиланда Монтьен Канасават

Он отметил, что это необходимо для эффективного применения мер профилактики и контроля распространения инфекций. По словам Канасавата, случаев заражения Эболой в Таиланде пока не зарегистрировано. При этом власти считают усиление мер предосторожности необходимым, поскольку инкубационный период заболевания может длиться до 21 дня.

Как пишет Bangkok Post, по законам Таиланда отказ выполнить требование о карантине или изоляции влечет штраф до 20 тысяч батов, что составляет 44 тысячи рублей или около 600 долларов. За самовольный уход из места карантина нарушителям может грозить до одного года лишения свободы, штраф до 100 тысяч батов (220 тысяч рублей или примерно три тысячи долларов) либо оба наказания одновременно.

Кроме того, комитет рекомендовал всем прибывающим из ДР Конго и Уганды въезжать в Таиланд только через аэропорт Суварнабхуми.

Ранее сообщалось, что власти Канады на фоне вспышки лихорадки Эбола вводят временные меры пограничного контроля.