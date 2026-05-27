Канада вводит временные меры по контролю на границе в связи со вспышкой Эболы

Канада вводит меры по контролю на границе в связи со вспышкой Эболы Канада вводит временные меры по контролю на границе в связи со вспышкой Эболы

Москва27 мая Вести.Власти Канады вводят временные меры по контролю на границе в связи со вспышкой лихорадки Эбола. Об этом сообщило правительство страны.

Из опубликованного пресс-релиза следует, что с 27 мая сроком на 90 дней приостановят действие иммиграционных документов для жителей Канады с "высоким или очень высоким риском" распространения заболевания.

В частности, речь идет о временных визах, электронных разрешениях на въезд (eTA) и визах постоянного резидента. Уточняется, что в указанный период в Канаду не смогут въехать даже те, кто ранее получил одобренную визу или разрешение.

Также Канада вводит с 30 мая по 29 августа обязательный карантин на 21 день для граждан, постоянных резидентов и иностранцев, которые в течение последних трех недель посещали Демократическую Республику Конго (ДРК), Уганду и Южный Судан. Людей, у которых будут фиксироваться симптомы заболевания, направят в больницы для обследования.

При этом риск распространения Эболы в Канаде, как следует из пресс-релиза, "остается низким". Указанные меры правительство вводит "в качестве предосторожности" на фоне развития международной ситуации, а также предстоящего ЧМ по футболу.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что количество смертей, наступивших, предположительно, из-за Эболы в ДРК достигло 220 и продолжит расти.

У инфицированного лихорадка Эбола в среднем длиться 2-3 недели, однако случаются исключения, когда человек болеет несколько месяцев. При этом тяжелая форма заболевания может привести к повреждению органов, на восстановление после которого уйдут месяцы.