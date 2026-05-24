Bloomberg сообщил об отмене авиарейсов в Конго на фоне распространения Эболы

Москва24 мая Вести.Власти Демократической Республики Конго (ДРК) ограничили авиасообщение с городом Банья на востоке страны из-за продолжающейся вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министерство транспорта страны временно запретило коммерческие, частные и специальные авиарейсы в Банью, который располагается в провинции Итури — город стал одним из эпицентров заражения. Он находится недалеко от границы с Угандой.

Исключение сделано только для медицинских и гуманитарных перевозок, которые могут выполняться по специальному разрешению.

По данным издания, заболевание распространилось уже на три провинции — Итури, Северное Киву и Южное Киву. Национальная система здравоохранения испытывает серьезные трудности с отслеживанием контактов зараженных.

По состоянию на пятницу сообщается о 867 предполагаемых случаях заражения и 204 вероятных случаях смерти. При этом удалось отследить лишь пятую часть из 1745 выявленных контактов пишет агентство

По информации Bloomberg, вирус продолжает распространяться в восточных регионах Конго и уже затрагивает соседние государства. Отмечается, что эффективных лекарств или вакцины именно против данного штамма пока не существует. Кроме того, Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний сообщали, что даже на передовых пунктах реагирования не хватает базовых средств индивидуальной защиты.

Ранее Уганда также приостановила авиасообщение с Конго. США заявляли о подготовке эвакуации своих граждан из ДРК.