Москва16 мая Вести.Власти Таиланда ужесточили правила продажи каннабиса, фактически ограничив его использование медицинскими целями. Как сообщает Bangkok Post, новые лицензии теперь смогут получать только компании и специалисты, связанные со сферой здравоохранения.

Разрешения будут доступны клиникам, фармацевтическим и травяным предприятиям, а также лицензированным специалистам традиционной медицины. Действующие магазины смогут продолжить работу до окончания срока лицензии, однако для продления им придется соответствовать новым требованиям.

Глава департамента традиционной и альтернативной медицины Таиланда Понгсадхорн Покпермди заявил, что магазины каннабиса постепенно переведут на модель медицинских клиник. Продажа продукции будет осуществляться только по назначению врачей или уполномоченных специалистов.

Власти также усилили проверки, внедрили цифровую систему жалоб на нелегальный бизнес и обязали лицензированные точки держать обученный персонал в рабочее время.

По данным департамента здравоохранения, в стране выдано около 12 тысяч лицензий на продажу каннабиса, часть из которых истекает уже в этом году.