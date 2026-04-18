Москва18 апр Вести.Монаха изгнали из буддийского монастыря на северо-востоке Таиланда за чрезмерное пристрастие к пиву, пишет издание Khaosod.

По сети распространились фото и видео с монахом в магазине. По информации журналистов, он каждый день в течение года покупал алкоголь. Сначала продавец магазина решил, что напитки покупают для рабочих, занятых в храме, однако позже выяснилось, что пиво пил сам монах.

Монах часто возвращался, чтобы купить пиво. А позже после того, как местные жители сообщили о его поведении местным властям, в гневе вступил в конфликт с продавцами, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения говорится в материале

По итогам расследования, проведенного по инициативе главы округа Оммари Йевасри с участием полиции и чиновников, было установлено, что пиво покупал монах Пхра Фирун из лесного храма. При повторной проверке в храме мужчину не обнаружили, поскольку монаха уже вывезли в его родной округ Прасат провинции Сурин.

Власти провели тесты на опьянение у четырех оставшихся монахов, и все результаты оказались отрицательными.

Между тем в марте в Таиланде изменились правила продажи горячительных напитков - желающим купить алкоголь придется сдать тест на трезвость. Если же покупатели по каким-то причинам не смогут справиться с тестом, им могут отказать в продаже спиртного.