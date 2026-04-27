Москва27 апр Вести.Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали 22 буддийских монахов в международном аэропорту Бандаранаике к северу от Коломбо по подозрению в перевозке более 110 кг наркотиков. Об этом пишет ланкийское издание Daily Mirror.

Сотрудники полицейского бюро по борьбе с наркотиками изъяли вечером в субботу около 112 кг каннабиса и гашиша, спрятанных в багаже прибывших из Таиланда монахов. По оценкам, общая стоимость запрещенного груза превышает 1,1 млрд ланкийских рупий, что составляет около 3,45 млн долларов. Воскресным днем задержанных доставили в суд округа Негомбо в Западной провинции.

Расследование показало, что операцию координировали три монаха из храма района Джамбуралия на западе республики. Остальные 19 участников были набраны ими через социальную сеть Facebook (признана экстремистской и запрещена в России). Согласно предварительным данным, молодых монахов, большинству из которых нет 30 лет, обманом заманили обещаниями бесплатного авиаперелета, проживания и питания, сообщив, что они будут перевозить "учебные материалы и сладости" для школьников.

По информации Daily Mirror, полицейские также задержали подозреваемого организатора операции в округе Гампаха. Выяснилось, что группа недавно уже проводила аналогичную операцию с участием 12 монахов и собиралась совершить еще одну поездку в ближайшем будущем.