Москва1 июл Вести.Авиакомпания "Победа" опровергла появившуюся в ряде СМИ информацию о якобы намеренном искажении персональных данных пассажиров при бронировании, чтобы в дальнейшем платно переоформить билеты, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

В авиакомпании подчеркнули, что система бронирования не изменяет данные пользователей без их участия, а выборочное изменение данных технически невозможно. Все поля заполняются клиентом самостоятельно и отображаются на этапе подтверждения заказа.

Фактов, подтверждающих системный или преднамеренный характер искажений, не выявлено. По данным из системы бронирования, в одном из упомянутых случаев в бронировании зафиксирован пропуск буквы в фамилии говорится в сообщении

Если бы подобная ошибка существовала, она носила бы массовый характер и была бы быстро выявлена, добавили в компании.

Ранее канал Baza со ссылкой на слова пассажиров сообщал, что при бронировании билетов сайт авиакомпании якобы намеренно делает ошибки в ФИО туристов, добавляя лишние буквы, либо заменяя их. Из-за этого на стойках регистрации пассажирам предлагается переоформить билеты за 1 тысячу рублей, чтобы сесть на самолет.