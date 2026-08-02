Москва2 авг Вести.Цены на авиабилеты и провоз багажа необходимо заморозить и передать их регулирование государству, заявил в интервью ТАСС зампред комитета по развитию транспортной инфраструктуры Госдумы Юрий Григорьев.

Депутат отметил, что в августе некоторые авиакомпании повысили стоимость билетов на 17%. По мнению Григорьева, такой рост нельзя объяснить расходами на топливо или логистику.

Необходимо заморозить все цены на авиаперелеты и провоз багажа, а не идти на поводу у авиакомпаний, для которых важен не человек, а своя прибыль. Нам важен человек. Поэтому государству необходимо регулировать цены на билеты подчеркнул собеседник агентства

Ранее лидер Партии пенсионеров предложил ввести единую федеральную льготу на авиабилеты внутри РФ для граждан пенсионного возраста. Мера позволит тратить значительно меньше средств на перелеты и чаще путешествовать.