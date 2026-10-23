Россияне стали в два раза больше тратить на медицину

Расходы россиян на платные медуслуги выросли почти в два раза Россияне стали в два раза больше тратить на медицину

Москва23 окт Вести.Расходы россиян на платные медицинские услуги по итогам 2026 года могут превысить 14 тысяч рублей на человека, что в два раза больше показателей 2020 года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства.

Ощутимее всего выросли цены на услуги, которые характеризуются высокой долей затрат на квалифицированный труд, дорогое оборудование и расходные материалы цитирует издание аналитиков

Больше всего подорожали прием у врача-специалиста, лечение у стоматолога, стационар и лабораторная диагностика. Аналитики рейтингового агентства считают, что рост цен приведет к тому, что платные услуги в медицине будут доступны меньшему числу потребителей.