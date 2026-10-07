Лечение кариеса в городах-милионниках обойдется в 6785 рублей

Подсчитано, сколько зубов можно вылечить на среднюю зарплату Лечение кариеса в городах-милионниках обойдется в 6785 рублей

Москва7 окт Вести.Аналитики 2ГИС проанализировали цены на стоматологические услуги в городах-миллионниках России. РБК ознакомился с этим исследованием.

Были изучены цены на прием у стоматолога, лечение кариеса и удаление зуба. Также аналитики выяснили, сколько таких процедур может позволить себе житель средних российских регионов на среднюю зарплату.

В среднем лечение кариеса в городах-миллионниках составляет 6785 руб. Дороже всего эта процедура обходится в Москве - 9700 руб. и Санкт-Петербурге - 9500 руб. На третьем месте Казань, где лечение кариеса стоит 8000 руб. Дешевле всего лечение кариеса обходится жителям Волгограда - 4000 руб., Нижнего Новгорода - 5000 руб и Омска-— 5305 руб. говорится в исследовании

Дороже всего лечение кариеса относительно доходов обходится жителям Воронежа, Ростова-на-Дону и Челябинска - на среднюю зарплату в этих городах приходится 11–12 визитов к дантисту.

Ранее стоматолог Мария Милова объяснила, почему кариес часто возникает у сторонников ЗОЖ и здорового питания.