Москва7 октВести.Аналитики 2ГИС проанализировали цены на стоматологические услуги в городах-миллионниках России. РБК ознакомился с этим исследованием.
Были изучены цены на прием у стоматолога, лечение кариеса и удаление зуба. Также аналитики выяснили, сколько таких процедур может позволить себе житель средних российских регионов на среднюю зарплату.
В среднем лечение кариеса в городах-миллионниках составляет 6785 руб. Дороже всего эта процедура обходится в Москве - 9700 руб. и Санкт-Петербурге - 9500 руб. На третьем месте Казань, где лечение кариеса стоит 8000 руб. Дешевле всего лечение кариеса обходится жителям Волгограда - 4000 руб., Нижнего Новгорода - 5000 руб и Омска-— 5305 руб.говорится в исследовании
Дороже всего лечение кариеса относительно доходов обходится жителям Воронежа, Ростова-на-Дону и Челябинска - на среднюю зарплату в этих городах приходится 11–12 визитов к дантисту.
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