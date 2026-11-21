Россиянам рассказали, какие стоматологические услуги можно получить по ОМС Депутат Куринный перечислил стоматологические услуги, доступные по ОМС

Москва21 ноя Вести.По полису ОМС россияне вправе бесплатно получить экстренную стоматологическую помощь: снять острую боль, запломбировать или удалить зуб. Об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с РИА Новости.

По полису ОМС человек имеет право на неотложную помощь при острой боли, бесплатный прием стоматолога-терапевта и его консультацию, диагностику, рентгеновское исследование - если врач решит, что оно необходимо, лечение кариеса сообщил он

Депутат подчеркнул, что в государственных стоматологиях анестезия теперь предоставляется гражданам обязательно и бесплатно. Кроме того, за счет бюджета пациентам доступно лечение осложнений: воспаления зубного нерва и околокорневых тканей, заболеваний слизистой и десен (стоматит, гингивит), а также травм челюстно-лицевой области.

Куринный отметил, что полис ОМС не покрывает установку светоотверждаемых пломб, ряд импортных анестетиков, а также ортодонтические конструкции - брекеты, капы и системы для исправления прикуса. Кроме того, в программу не входят отбеливание, художественная реставрация, виниры, коронки, протезы и имплантация.

Ранее в России предложили создать стоматологическую страховку.