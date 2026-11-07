Москва7 ноя Вести.В России следует ввести страховку на лечение зубов с ежегодным взносом в размере 5-7 тысяч рублей. С таким предложением выступила Партия пенсионеров.

Председатель партии и вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников пояснил ТАСС, что инициативу предлагается реализовать в рамках проекта "Доступная стоматология".

Это ежегодный стоматологический взнос примерно в районе 5-7 тысяч рублей с каждого гражданина Российской Федерации, который уходит в так называемый фонд стоматологической страховки… Это некий отдельный пул средств, из которого будет финансироваться стоматологическая помощь сказал он

Согласно замыслу, сначала стоматологическая страховка будет распространяться на детей, пенсионеров, инвалидов и ветеранов. В дальнейшем ею будут охвачены работающие россияне и семьи с детьми. Страховка должна действовать как в государственных поликлиниках, так и в частных.

Ранее член думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный рассказал, что жители России могут рассчитывать на бесплатную стоматологическую помощь и в государственных, и в частных клиниках, при условии, что эти медицинские учреждения работают в системе ОМС. При этом он указал, что в частных клиниках по полису могут предоставляться не все услуги, а их ограниченный перечень.