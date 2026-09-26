В Общественной палате предложили установить федеральную выплату за долголетие Выплата в размере 200 тыс. рублей станет значимой поддержкой для долгожителей

Москва26 сен Вести.Установить федеральную выплату в размере 200 тыс. рублей для россиян, которым исполнилось 100 лет. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, передает РИА Новости.

В Общественной палате считают, что такая мера станет стимулом для граждан заботиться о своем здоровье.

Считаю, что тем гражданам, которым исполнится 100 лет, нужно выплачивать не менее 100 тысяч рублей, а, может быть, и даже больше — 200 тысяч рублей отметил Гриб

Он добавил, что выплата станет значимой поддержкой для тех, кто вел здоровый образ жизни и честно трудился на благо Родины.

Согласно статистическим данным, сейчас в России проживает более 17 тысяч человек, которые перешагнули столетний рубеж. По мнению экспертов, этот показатель будет расти, поскольку продолжительность жизни постепенно увеличивается.