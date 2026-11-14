В Госдуме рассказали о праве россиян на бесплатное зубопротезирование Депутат Куринный: Герои России имеют право на бесплатное протезирование зубов

Москва14 ноя Вести.Герои России и Советского союза, Герои Труда, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий имеют право на бесплатное зубопротезирование, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов - за исключением изготовленных из драгоценных металлов - предусмотрено для Героев Советского Союза, Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и матерей-героинь сказал Куринный

По его словам, некоторые категории получают эти льготы в рамках мер региональной поддержки.

Ранее россиянам рассказали о том, как они могут получить бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) при более чем 20 разновидностях заболеваний и состояний.

Кроме того, стало известно, что в России предложили создать стоматологическую страховку с ежегодным взносом в размере 5-7 тысяч рублей.