Эксперт Виноградов: кресло-коляску и слуховой аппарат можно получить бесплатно

Россиянам напомнили о праве бесплатно получить технические средства реабилитации Эксперт Виноградов: кресло-коляску и слуховой аппарат можно получить бесплатно

Москва6 окт Вести.Россияне с инвалидностью могут бесплатно получить технические средства реабилитации (ТСР), если они предусмотрены их индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА). Об этом в беседе с RT рассказал член Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Эксперт обратил внимание, что за счет государства предоставляются ТСР из федерального перечня.

В него входят, в частности, различные опоры и средства передвижения, кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, противопролежневые матрацы и подушки, слуховые аппараты сказал Виноградов

Он уточнил, что существует два способа получения ТСР. Первый - через Социальный фонд, второй - при помощи электронного сертификата, добавил Виноградов.