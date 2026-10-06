Москва6 октВести.Россияне с инвалидностью могут бесплатно получить технические средства реабилитации (ТСР), если они предусмотрены их индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА). Об этом в беседе с RT рассказал член Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Эксперт обратил внимание, что за счет государства предоставляются ТСР из федерального перечня.
В него входят, в частности, различные опоры и средства передвижения, кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, противопролежневые матрацы и подушки, слуховые аппаратысказал Виноградов
Он уточнил, что существует два способа получения ТСР. Первый - через Социальный фонд, второй - при помощи электронного сертификата, добавил Виноградов.