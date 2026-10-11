Голикова: все расходы на соцобеспечение инвалидов заложены в бюджете Голикова пообещала исполнить все социальные обязательства в полном объеме

Москва11 окт Вести.Расходы на социальную поддержку и медицинское обслуживание инвалидов заложены в бюджете на 2027 год и будут исполнены государством. Об этом сообщила ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Все, что касается социального и медицинского обеспечения, включая вопросы абилитации и реабилитации, — все в бюджете предусмотрено и будет исполнено отметила Голикова

Она уточнила, что в бюджете заложены средства в размере 150 млрд рублей на обеспечение техническими средствами реабилитации граждан, которые в этом нуждаются. Так, за счет государственной меры поддержки люди с инвалидностью смогут получить необходимые устройства и приспособления бесплатно или на льготных условиях.

Голикова добавила, что все обязательства, которые закладываются для этой категории граждан, в значительной степени носят публичный характер. А если со временем выявляются новые потребности (например, появляются дополнительные реабилитационные технологии), то государство может скорректировать объем обязательств в течение финансового года.