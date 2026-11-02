Голикова: объемы финансирования программы ОМС выросли в 23 раза за 20 лет

Бюджет ОМС за 20 лет вырос в 23 раза Голикова: объемы финансирования программы ОМС выросли в 23 раза за 20 лет

Москва2 ноя Вести.Объемы финансирования базовой программы обязательного медицинского страхования выросли за 20 лет в 23 раза, с 219 миллиардов до 5 триллионов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее оценке, российская система здравоохранения на протяжении 20 лет развивается в том числе за счет нацпроектов и государственных программ.

Объемы финансового обеспечения базовой программы ОМС за этот период возросли почти в 23 раза - с 219 миллиардов до 5 триллионов рублей сказала Голикова

В конце сентября пресс-служба кабмина сообщала, что в 2027 году объем бюджетных средства на развитие сферы здравоохранения составит 7 триллионов рублей. Из них 1,8 триллиона заложены в федеральном бюджете, еще 5,2 триллиона - по линии бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.